ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيار 18 بـ 685 جنيها.. أسعار الذهب اليوم 11-2-2021.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:34 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
Advertisements
ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم، الخميس 11 - 2 -2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر. 


أسعار الذهب اليوم فى مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 917 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 804 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 685 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6440 جنيها.


فى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.


وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 809 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-12-2020

عيار 18 يسجل 707 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29-12-2020

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

عيار 18 يسجل 687 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-1-2021.. فيديو

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

الجرام يصل إلى 921 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس.. فيديو

ترشيحاتنا

تغيير الفلاتر.. أخطاء شائعة الحدوث قد تدمر سيارتك

وصية الميت.. اعرف ضوابطها الشرعية وحكم عدم تنفيذها

الأهلي يبحث عن مركز غائب منذ 2006 أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

رابح ماجر يوجه نصيحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بالميراس في المونديال

أحمد صلاح حسني: لو كانت الظروف طبيعية لتأهل جيل 2002 للمونديال.. وأفريقا كانت تهاب حسام حسن

Advertisements

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق بالسعودية

هل يجوز التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء؟

ميدو: ما فعله اتحاد الكرة مع الأهلي عقب لقاء البايرن لا يحدث في موزمبيق

تطبيق حد الردة .. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

أخبار الفن.. إصابة الراقصة دينا بـ كورونا.. وفاة الفنان عباس منصور.. مفاجأة أخرى في قصة تحول بسمة الكويتية لليهودية

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

تفاصيل جديدة في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخرى زادة

أخبار الرياضة .. مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام بالميراس.. ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة.. أهم أهداف الوزيري بعد توليه مسئولية إستادات.. رسالة تركي آل الشيخ

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ ساعة ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها

أخبار التوك شو.. ارتفاع إصابات فيروس كورونا اليوم.. وأحمد موسى يعلن خبرا سارا لجماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. فولكس فاجن باسات موديل 2021.. صور

الأم غطت في النوم أثناء القيادة.. شجاعة طفل تنقذ عائلته من موت محقق وسط النيران

قبل شرائها .. تعرف على الهدايا التي تتناسب مع كل برج في عيد الحب