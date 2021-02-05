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اقتصاد

عيار 21 يسجل 796 جنيها.. الذهب يستعيد جزءا من خسائره بختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:59 م
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
استعادت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، جزءا من خسائرها خلال ختام تعاملات الأسبوع حيث ارتفعت الأسعار بقيمة 8 جنيهات تقريبا للجرام.

وبلغ سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعا في مصر 796 جنيها للجرام، وذلك دون مصنعية، وفقا لموقع ايجيبت جولد برايس توداي.

أسعار الذهب

ينشر موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر.

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- سعر جرام الذهب عيار 24 

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 910 جنيهًا، وهو العيار الأعلى في مصر.

- سعر جرام الذهب عيار 21 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 796 جنيها، وهو العيار الأكثر مبيعا في مصر حاليا.

- سعر جرام الذهب عيار 18 

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاع ليبلغ 682 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعا بالوجه البحري.

- سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6368 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب 

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27300 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب 
سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 910 ألف جنيه اليوم، ويزن 1000 جرام من عيار 24.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميا خلال التعاملات الآن نحو 1804 دولارا.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه
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