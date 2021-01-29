ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 21 يسجل 816 جنيها.. أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:01 م
ذهب
ذهب
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب فى مصر خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيها بارتفاع جنيها واحدا فقط، وسجل الذهب عيار 21 نحو 816 جنيها.

أسعار الذهب في مصر 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 929 إلى 931 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 816 جنيها.

اقرأ أيضا:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 6520 جنيه، وسجل سعر أوقية الذهب نحو 1858 دولارا بحسب آخر تحديث.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـــ826 جنيها.. ننشر أسعار الذهب فى أول أيام العام الجديد

سعر الذهب اليوم الخميس 7 يناير 2021

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يناير 2021

سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 يناير 2020

الجرام يخسر 3 جنيهات.. تراجع طفيف بـ سعر الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 5 مناطق في القليوبية بسبب عطل مفاجئ

من الوفاة إلى الدفن.. تفاصيل عزاء محمد الصغير

رامي ربيعة: لم أرفض السفر مع الأهلي للمونديال.. ولست لاعبا صغيرا لأستبعد هكذا

جندناه منذ 40 عاما.. كيف أصبح ترامب رجل الـ KGB في البيت الأبيض بشهادة ضابط مخابرات سابق؟

الصين.. إعدام مسؤول كبير بعد اتهامه بالفساد وتعدد الزوجات

ننشر صورة المتهم بإشعال النار في سوق التوفيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور

علامة في القدم تشير إلى نقص البروتين في الجسم

ابتسم له الحظ.. بدأ يومه بحادث سيارة وبعد ساعات تحول إلى مليونير