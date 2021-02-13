لماذا تباع علبة البيئة في السيارة بسعر أغلى من الذهب ؟

توجد في السيارة ما يعرف بعلبة الببية، وتوجد داخل هذة العلبة العديد من المواد، أهمها البلاديوم الذي يحفز أجهزة تنقية عوادم السيارات، والروديوم الذي يدخل في تصنيع بعض الأدوات والمعدات الطبية والكهربائية والإلكترونية و الساعات الفاخرة والمجوهرات.





يتجازو سعر معدن البلاديوم سعر الذهب لأنة نادر جدا و مفيد و ثمين للغاية و تعتبر علبة البيئة من اغلي الاجزاء في السيارة ويتم تحديد سعر علبة البيئة عن طريق كمية المعادن الموجودة داخلها، ويتم ذلك من خلال جهاز متطور يقيس مدى حجم الكمية المتواجدة من هذه المعادن داخل كل علبة وبناء عليه يتم تحديد السعر.





المعادن الثمينه الموجوده داخل علبة البيئة تساعد على حرق غازات العادم في السيارات، وقد ارتفعت أسعار هذه المعادن لمستويات تاريخية في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى انتشار سرقات علب البيئة حول العالم.





وأشار تقرير من مجلة “نيويورك تايمز” أن أقسام الشرطة الأمريكية تواجه مستويات غير مسبوقة من سرقات علب البيئة من السيارات حيث ازدادت 8 أضعاف في مقاطعة سانت لويس في 2020 مقارنة بالعام الماضي 2019.