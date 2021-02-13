ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لماذا تباع علبة البيئة في السيارة بسعر أغلى من الذهب ؟

السبت 13/فبراير/2021 - 06:01 ص
علبة البيئة
علبة البيئة
Advertisements
اشرف عطية
تحتوي السيارات علي معدن اغلي من الذهب داخل علبة البيئة ليقوم بتحويل العوادم الضارة والعمل على تفادي ضرر تلك الانبعاثات بسبب صرامة سياسة الانبعاثات عالميا والاهتمام الدولي بتلوث البيئة . 

توجد في السيارة ما يعرف بعلبة الببية، وتوجد داخل هذة العلبة العديد من المواد، أهمها البلاديوم الذي يحفز أجهزة تنقية عوادم السيارات، والروديوم الذي يدخل في تصنيع بعض الأدوات والمعدات الطبية والكهربائية والإلكترونية و الساعات الفاخرة والمجوهرات.

يتجازو سعر معدن البلاديوم سعر الذهب لأنة نادر جدا و مفيد و ثمين للغاية و تعتبر علبة البيئة من اغلي الاجزاء في السيارة ويتم تحديد سعر علبة البيئة عن طريق كمية المعادن الموجودة داخلها، ويتم ذلك من خلال جهاز متطور يقيس مدى حجم الكمية المتواجدة من هذه المعادن داخل كل علبة وبناء عليه يتم تحديد السعر.

المعادن الثمينه الموجوده داخل علبة البيئة تساعد على حرق غازات العادم في السيارات، وقد ارتفعت أسعار هذه المعادن لمستويات تاريخية في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى انتشار سرقات علب البيئة حول العالم.

وأشار تقرير من مجلة “نيويورك تايمز” أن أقسام الشرطة الأمريكية تواجه مستويات غير مسبوقة من سرقات علب البيئة من السيارات حيث ازدادت 8 أضعاف في مقاطعة سانت لويس في 2020 مقارنة بالعام الماضي 2019.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

تعرف على الفرق بين سيارات الوقود التقليدي وتكنولوجيا المحركات الكهربائية الحديثة

أبرزها استهلاك البنزين .. 6 أسباب تدل على انسداد الشكمان

سبائك الكويت: الأسعار الحالية للفضة أقل من الثمن العادل للمعدن الأبيض

ترشيحاتنا

أسعار العملات العربية فى مستهل تعاملات اليوم

تقليل من الزمالك.. هيثم عرابي: لا يمكن التحدث عن افتراض مواجهة الأبيض للبايرن ميونخ

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة

وقف موسم العمرة مع استمرار قرار السعودية تعليق الرحلات.. خبير يكشف التفاصيل

بسبب علاقة رومانسية.. التحقيق مع مسئول كبير في البيت الأبيض

محمد هاني عن ضربة جزاء باليمراس: أحب التحديات.. وأرسلت لألفونسو ديفيز رسالة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حروق إشعاعية.. أعراض مرعبة تظهر على مصابة بكورونا | صور

بسبب صوت التليفزيون.. عجوز تعتدي على شريكها بالشاكوش والبندقية قبل تسميمه

بعد طرح سيارة جيلي الطائرة.. فولكس فاجن تفكر في إنتاجها.. صور