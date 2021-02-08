تراجع 19 جنيها خلال أسبوع.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8-2-2021

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-2-2021، بعد أن شهد تراجعا نحو 19 جنيها خلال أسبوع، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 793 جنيها .









سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 908 جنيهات للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 793 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 681 جنيهًا للجرام.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6376 جنيهًا.





اسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه فى البنوك اليوم اقرأ أيضا..





وتراجعت اسعار الذهب منذ بداية الشهر الجاري بنحو 19 جنيها، حيث سجلت اسعار الذهب في مصر اليوم لـ عيار 21 نحو 793 جنيها مقارنة بـ 812 جنيها خلال تعاملات الاحد الماضي 31-1-2021.



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 908 جنيها اليوم الاحد مقارنة بـ 928 جنيها الاحد الماضي لتسجل تراجع بنحو 20 جنيها في الجرام الواحد، ووصل عيار 18 إلى 681 جنيها مقارنة بـ 696 جنيها خلال الاحد الماضي متراجعا بنحو 15 جنيها في الجرام.

وسجل سعر جنيه الذهب 6376 جنيها اليوم مقارنة بـ 6463 جنيها الاحد الماضي.

وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.

كما أن أسعار الذهب، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.





وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.