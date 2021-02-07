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اقتصاد

أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه في البنوك اليوم

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
واصل سعر الدولار التراجع أمام الجنيه في تعاملات الصرف بعدد من البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 7 فبراير 2021، متراجعا بقيمة 3 قروش ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.



أعلى وأقل سعر للدولار في مصر
وقدمت بنوك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك التعمير والإسكان، أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.68 جنيه للشراء، وتداولت بنوك التجاري الدولي، وقناة السويس، و QNB الأهلي أقل سعر للدولار في مصر ليسجل 15.60 جنيه للشراء.


سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وحسب آخر تحديث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين، ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
وتداول بنك مصر سعر العملة الأمريكية، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع، ليكون بذلك متراجعا قرشين أيضا.

سعر الدولار في بنك QNB
تداول بنك QNB سعر العملة الخضراء أمام الجنيه في المنتصف عند مستوى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
قام بنك الإسكندرية بعرض سعر الدولار أمام الجنيه قرب أدنى مستوى في السوق المصرية عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول
وفي بنك أبوظبي الأول، بلغ سعر الدولار في منتصف التعاملات مستوى 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه لدى البنك الأهلي الكويتي، مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع، في منتصف تعاملات اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي بنحو قرشين، ليصل عند مستوى 15.60 جنيه للشراء و15.70 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
سجلت العملة الأمريكية أمام الجنيه، بمنتصف التعاملات، مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع، لدى بنك كريدي أجريكول.
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