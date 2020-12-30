سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ينشر "صدى البلد"اليوم الأريعاء 30 ديسمبر 2020، حيث جاء متوسط سعر الذهب ، في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع ايجيبت جولد برايس توداي على النحو الآتى:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 939 جنيهًا.

وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا بالسوق المصرى 822 جنيهًا للجرام.

فيما سجل عيار 18 سعرا حوالى 705 جنيهات للجرام.

ووصل سعر عيار 14 إلى 551 جنيها للجرام.

وسجلت الأونصة "الأوقية" إلى قيمة 29,110 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 6,552 جنيه.

وسجل سعر كيلو الذهب 936,000 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الخميس

أسعار الذهب وارتفعتأمس الثلاثاء 29 ديسمبر 2020، مدعومة بانخفاض الدولار مع توجه أنظار المستثمرين إلى نتائج تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على زيادة حزمة المساعدات المالية المرتبطة بجائحة كورونا.





وذكر تقرير عبر وكالة أنباء رويترز أن سعر الذهب ارتفع أمس في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 66ر1877 دولارا للأوقية.





وتراجع الدولار 1ر0 بالمئة في تعاملات مقابل عملات منافسة في حين صعدت الأسهم الآسيوية وبالنسبة للفضة انخفضت 3ر0 بالمئة إلى 07ر26 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0ر5 بالمئة إلى 60ر1036 دولار.