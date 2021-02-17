سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021

ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 وفقًا لآخر تحديث موقع gold price today.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 786 و 788 جنيهًا.





وبلغ سعر الجرام عيار 24 الأعلى سعرًا ما بين 898 و 901 جنيه.

ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 674 و 675 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات.

وبلغ سعر الذهب عالميا 1795.27 دولار للأوقية.



