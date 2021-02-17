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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:00 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
ننشر أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 وفقًا لآخر تحديث موقع gold price today.

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا ما بين 786 و 788 جنيهًا.

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وبلغ سعر الجرام عيار 24 الأعلى سعرًا ما بين 898 و 901 جنيه.
ووصل سعر الجرام عيار 18 ما بين 674 و 675 جنيهًا.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات.
وبلغ سعر الذهب عالميا 1795.27 دولار للأوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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