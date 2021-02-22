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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:26 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة اليوم الاثنين
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 2397 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 14160 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4426 نقطة.

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 كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2408 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3440 نقطة.

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