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رياضة

تحت الملاحظة في المستشفى.. نابولي يكشف تطورات إصابة فيكتور أوسيمن

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:01 ص
لحظة إصابة فيكتور
لحظة إصابة فيكتور أوسيمن
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إسراء أشرف
كشف نادي نابولي الإيطالي، اخر تطورات الإصابة التي تعرض لها المهاجم فيكتور أوسيمن في الرأس، خلال خسارة فريقه 4-2 أمام أتالانتا أمس الأحد.

مؤكدًا أن اللاعب سيبقى في المستشفى تحت الملاحظة، بعدما تعرض لإصابة في الرأس

واصطدمت رأس المهاجم النيجيري صاحب الـ 22 عاما، بأرض الملعب بعد كرة مشتركة مع كريستيان روميرو مدافع أتالانتا قرب النهاية.

وقال نابولي في بيان: "أصيب فيكتور أوسيمن في رأسه.. وبعد المباراة خضع لفحوص طبية لكنها لم تكشف عن نتيجة حاسمة".

وأضاف نابولي أن أوسيمن سيبقى في برجامو حتى يوم الاثنين، وسيكون تحت الملاحظة من الجهاز الطبي للفريق.

ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي.
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