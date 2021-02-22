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الاتحاد البرلمانى: نحتاج لدعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:24 ص
رئيس الفريق الاستشارى
رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الارهاب
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آيات أحمد
قال رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى، إن الاتحاد البرلمانى يحتاج لدعم البرلمان العربى لأنهم أدرى بالشئون العربية ، مضيفًا نحن من يصنع القانون ونضطلع بمسئولية الرقابة على حكومتنا والرقابة على الجهات المسئولة عن تخصيص الموازنات.

وأشار رئيس الفريق الاستشارى المعنى بمكافحة الارهاب بالاتحاد البرلمانى، خلال كلمته أمام البرلمان العربى، إلى أنه لابد من أن نكون قريبين من الناس والشعوب، ونحتاج للمجتمع المدنى والجهات الغير الحكومية لدعمنا فى البلاد.

وأضاف نعمل على دعم عملنا ولدينا 5 أولويات اهمها منع الإرهاب والتصدى له خاصة عبر الإنترنت لحماية شبابنا وأبنائنا حتى لا يتبع طريقة الكره والإرهاب، وإعادة من اخفق وتطرف ونعيدهم للطريق الصحيح ، كما يجب علينا ألا ننسى ضحايا الارهاب  ودعمهم.

وأكد أن الأمم المتحدة تقوم بدور رائد فى التصدى للإرهاب، وابرام منظمة تفاهم وتعاون مع المنظمة العربية ، كما تواصل لمساعدة ضحايا الارهاب.

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