جبالى: نتحمل مسئولية كبيرة فى البرلمان العربى نظرًا لتحديات المنطقة

قال المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب المصرى ، إننا نتحمل مسئولية كبيرة فى البرلمان العربى نظرًا لتحديات المنطقة ، منوهًا إلى أننا ندعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .





وأضاف المستشار حنفي جبالي ، خلال كلمته بـ جلسة البرلمان العربي ، منذ قليل ، أنه فى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عام 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية .





وأشار رئيس مجلس النواب المصرى ، إلى أنه خلال كل هذا لم تبرح مصر مكانها فى دعم القضية الفلسطينية ، مؤكدًا أنها لن تتوالى عن بذل أى مجهود يدعم الاشقاء الفلسطينيين فى مساعً مصرية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي .



