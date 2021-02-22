ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جبالى: نتحمل مسئولية كبيرة فى البرلمان العربى نظرًا لتحديات المنطقة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:31 ص
حنفى جبالى ،
حنفى جبالى ،
Advertisements
ريهام فيكتور
قال المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب المصرى ، إننا نتحمل مسئولية كبيرة فى البرلمان العربى نظرًا لتحديات المنطقة ،  منوهًا إلى أننا ندعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

وأضاف المستشار حنفي جبالي ، خلال كلمته بـ جلسة البرلمان العربي ، منذ قليل ، أنه  فى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عام 1967 ، وعاصمتها  القدس الشرقية .

وأشار رئيس مجلس النواب المصرى ،  إلى أنه خلال كل هذا لم تبرح  مصر مكانها فى دعم القضية الفلسطينية ، مؤكدًا أنها لن تتوالى عن بذل أى مجهود يدعم الاشقاء الفلسطينيين فى مساعً مصرية لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي .

وتابع : مازال الإحتلال الإسرائيلي يضرب بالشرعية الفلسطينية بعرض الحائظ ، ويبذل انتهاكاته بحق الفلسطينين ، ويسعي لطمث الهوية العربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العسومي: المستشار حنفي جبالي إضافة نوعية كبيرة لمسيرة العمل البرلماني فى مصر

اللواء محمد إبراهيم: مصر والأردن سيقودان الجهد العربي والدولي ليكون 2021 عام إعادة بعث القضية الفلسطينية.. وصفقة القرن مرفوضة فلسطينيا وعربيا ومن معظم دول العالم

وزير الخارجية أمام البرلمان: مصر لم تبتعد عن محيطها العربي والقضية الفلسطينية ما زالت الأهم

وزير خارجية الصومال الفيدرالية: نعمل على إعادة الاستقرار إلى الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. فيديو

سامح شكري: دعم مطلق من الدول العربية للقضية الفلسطينية

جبالي يلقي كلمة أمام البرلمان العربي اليوم

ترشيحاتنا

هذه الأعمال تنفع الميت بعد وفاته وتصل إليه

إحالة رئيس مدينة مرسى علم السابق للمحاكمة بسبب رشوة زجاجات خمر

شوبير: محمد صلاح يسعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

وفاة النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بكورونا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور