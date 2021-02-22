بروتوكول تعاون بين النواب المصري والبرلمان العربي

وقع كلا من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان والعربي، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، بروتوكول تعاون بينهم.





وأعلن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان اليوم لرصد وتوثيق اوضاع حقوق الانسان في الدول العربية، والالتزام ببنود المعاهدات والاتفاقيات العالمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي هذا السياق يشدد على رفض الدول العربية لما تضمنته البيانات العالمية الأخيرة التي خرجت من بعض المنظمات.





وتابع رئيس البرلمان العربي، خلال كلمته في البرلمان العربي بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أن الدول العربية ترفض التدخل في شئونها وخاصة من البحرين والجزائر ومصر، وأنه يجب تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، لأن واحدة من مهام البرلمان العربي للدفاع عنها.





وانطلقت فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، التي تعقد بمقر جامعة الدول العربية.



