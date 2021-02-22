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محافظات

بعد زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا.. أسوان تتخذ إجراءات رادعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
بعد أن تلاحظ فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بالعزل المنزلي أو الحجز داخل مستشفيات العزل.

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة بكل حزم من خلال تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وحذر المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس.

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ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه سيتم محاسبة المسئولين في حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة لمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع إتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة ، بالإضافة إلى مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية .

وتابع أشرف عطية مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي بيان معدلات الاشتباه والإصابة والتي شهدت تزايد خلال الأيام الماضية حيث جارى متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلي بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهليّة، علاوة على الحالات فوق المتوسطة المحتجزة  داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وكان قد أعلن الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة بأنه شاهد اليوم ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل السياحية 260 سائحًا أجنبيًا و800 زائر مصري، وذلك داخل قدس الأقداس.
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