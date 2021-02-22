ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قبل طرحه اليوم.. تعرف على سعر عطر عمرو دياب الجديد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
يستعد الفنان عمرو دياب اليوم لطرح عطر جديد يحمل اسمه،وكشفت مصادر مقربة منه عن سعر العطر، حيث تبلغ قيمته 150 دولار ما يعادل 2250 جنيها تقريبا .

وشوق النجم عمرو دياب جمهوره بأحدث ظهور له في دبي، وظهر الهضبة في الصورة داخل أحد حمامات السباحة،مرتديا كاب يحمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه " يا أنا يا لأ".

وعلق الهضبة على الصورة قائلا : قريبا عطر عمرو دياب 34، وذلك في إشارة لقرب إطلاق عطره. 

يذكر أن الهضبة يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة، وانتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وانا معاك" ، التي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى. 

أغنية" وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

22 فبراير.. عمرو دياب يطلق عطرا جديدا يحمل اسمه

صورها مع الهضبة أحدثت ضجة.. القصة الكاملة لـ عمرو دياب والإعلامية الحسناء

عمرو دياب ينشر صورة برفقة إنجي كيوان من دبي

برفقة طارق العريان وإنجي كيوان.. عمرو دياب ينشر صورة من كواليس إعلانه الجديد

عمرو دياب يقترب من إتمام تصوير إعلان عطره الجديد

شركاء النجاح.. عمرو دياب يحتفى بصناع إعلانه الجديد

ترشيحاتنا

كم عدد أيام صيام شهر رجب؟.. صوم هذا اليوم يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة

صراع الأهلي والزمالك.. قرار جديد من اتحاد اليد بشأن دوري الموسم الماضي

قطع جثتها ووضعها في ديب فريزر.. إحالة جزار قتل زوجته لـ الجنايات

متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد؟

أنشأتا صفحة على فيسبوك.. فتاتان تروجان للرذيلة مقابل المال

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور

فرنسي وياباني وصيني.. أرخص 5 سيارات في السعودية|صور