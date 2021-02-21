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فن

عمرو دياب يشوق جمهوره في أحدث صورة.. ويعلن عن العطر ويوجه رسالة بـ"الكاب" وسر الرقم 34

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:32 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق حمدى
شوق النجم عمرو دياب جمهوره بأحدث ظهور له في دبي، وظهر الهضبة في الصورة داخل أحد حمامات السباحة مديرا ظهره، بينما ارتدى كاب يحمل كلمة "شكرا" وهو اسم أغنيته التي صدرت في ألبومه " يا أنا يا لأ".

وعلق الهضبة على الصورة قائلا : قريبا عطر عمرو دياب 34، وذلك في إشارة لقرب إطلاق عطره. 

يذكر أن الهضبة يستعد لطرح عطره الذي يحمل اسمه خلال الفترة القادمة، وانتهى من تصوير الإعلان الخاص به على أنغام أغنية "وانا معاك" ، التي تم تصويرها بين دبي وأبوظبي مع المخرج طارق العريان، ومدير التصوير مازن المتجول، والمشرف على الإنتاج موسى عيسى. 

أغنية" وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وتصدرت ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ".
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