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فن

طارق العريان برفقة عمرو دياب في أبو ظبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر المخرج طارق العريان صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، برفقة المطرب عمرو دياب فى ابو ظبي.

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ويجري تصوير اعلان عن عطره الخاص على أنغام أغنية "وأنا معاك" التي صدرت في ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة القادمة.

أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

لاقت أغنية شكراّ للنجم عمرو دياب 6 ملايين و 700 ألف مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب. 

وتعد اغنية شكرًا هي الأعلى استماعا بين أغاني عمرو دياب ضمن ألبومه الجديد " يا انا يا لاء" الذي طرحه ديسمبر الماضي. 

الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم.
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