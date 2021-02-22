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أخبار البلد

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:05 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أن الأسبوع الحالي سيشهد سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، اليوم الإثنين والثلاثاء، ورياح نشطة شمالا، الثلاثاء، وجنوبا، يوم الأربعاء.

وأشار "فهيم " خلال تصريحات له اليوم ، إلى أنه من المتوقع سقوط الأمطار على مدن القناة وسيناء لتمتد إلى القاهرة غدا الثلاثاء، مؤكدا أن الثلاثاء هو أكثر الأيام التى ستشهد رياح وأمطار شديدة خلال هذا الأسبوع.


ونوه "رئيس مركز معلومات تغير المناخ"  إلى أن هذه الحالة الجوية عبارة عن منخفض جوى على السواحل الشمالية ومطروح أدت إلى تكون سحب وسقوط الأمطار.


وأوضح فهيم، أن الزراعات الشتوية شهدت تذبذبات مناخية كبيرة خلال الفترة الماضية من انخفاض «حاد» في الحرارة لدرجة الصقيع، بعد فترة دفء تام، ومن هبات شديدة من الرياح الجنوبية الجافة، ثم أشد من الشمالية الرطبة، وما بين جو صحو مشمس، تليه شبورة شديدة وضباب، حتى أصبحت الزراعات محصورة ومرصودة من المناخ وليس العكس.

 

ولفت إلى أن لذلك تأثيرات كبيرة على المحاصيل الشتوية من قمح وفول وخضروات وفاكهة، وتختلف حسب نوع المحصول وعمره وطريقة زراعته، وتؤثر التذبذبات المناخية بطريقة مباشرة على نمو وحالة الزراعات نفسها في معدلات الامتصاص والبناء، كما تؤثر بطريق غير مباشرة علي ظهور الأجيال الأولي من الحشرات والآفات مبكرا، وكذلك الدورة الأولى من بعض الأمراض مبكرا.


وأكد أن الكثير من أشجار الفاكهه الصيفية، بدأت مرحلة التزهير وتكوين النورات، أو العقد بسرعة، وفي توقيتات حرجة، سواء من عمر النبات أو من خلال التقلبات المناخية الحادة المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، مثل ظهور سريع لكمثرى والخوخ والبرقوق، وكذلك المانجو حتى الرمان.


وأضاف أن القمح والشعير شهدا «طرد مبكر، وظهور النورات (الأبراج) في الشمر سواء البلدي أو الألماني أو الهولندي، وظهور طلع النخيل المذكر وأحيانا النورات المؤنث، وظهور عقد لثمار المانجو للأصناف المحلية.


وقال: "غير المعروف حتى الآن تأثير المناخ عليه هو الزيتون فى النخيل"، وكذلك على العنب بسبب التذبذب الجوى الواضح.


وحذر من انتشار التربس على الثوم والفلفل والبصل والطماطم، وعلي الطماطم، لعلاقته بفيرس الذبول المبقع، وتظهر ذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والثالثة، وتظهر أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير، والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان وشماريخ المانجو، والبياض الزغبي والأطعمة الأرجوانية على البصل والثوم، والتبقعات البكتيرية في الطماطم.

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