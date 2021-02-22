على رقم 16439.. التدخل السريع: غرفة عمليات لمساعدة المواطنين خلال الطقس السيئ.. فيديو

قال محمد يوسف، مدير فريق التدخل السريع، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وجهت بسرعة التعامل مع المواطنين بلا مآوي خلال الطقس السيء.





وأضاف "يوسف"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة، سواء عن طريق نقلهم إلى دور الرعاية، أو تقديم المساعدات الآخري المتمثلة في البطاطين أو الوجبات الغذائية لمن يرفض الانتقال إلى دور الرعاية.





وأشار مدير فريق التدخل السريع، بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن فريق التدخل السريع تتعاون مع المحافظات للتعامل مع حالات المواطنين بلا ماوي الكبار منهم والأطفال وتقديم أوجه المساعدة لهم، مؤكدا أن هناك فريق يتجول فى الشوارع لمتابعة الحالات.





وأوضح مدير فريق التدخل السريع، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الشخص المتواجد فى الشارع هو من يحدد الخدمة التى ستقدم له، فـ يتم الحديث مع الشخص للذهاب لـ أحد دور الرعاية، أو اعطاءه بطانية لمساعدته فى هذا الجو البارد حال رفضه الذهاب لدار الرعاية.



