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أخبار العالم

طائرات إسرائيل تخترق لبنان.. الجيش يعلن تسجيل 3 خروق جوية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:02 م
طائرات إسرائيل تخترق
طائرات إسرائيل تخترق لبنان
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قسم الخارجي
أعلن الجيش اللبناني أنه تم تسجيل 3 خروق جوية من قبل طائرات إسرائيلية تحلق فوق مناطق الجنوب.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"، التابعة للإعلام اللبناني، أصدر الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، بيانا قال فيه: "بتاريخ 21/2/2021 اعتبارا من الساعة 17.50 ولغاية الساعة 23,10 تم تسجيل 3 خروق جوية من قبل طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب".

وأضاف البيان: "تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

والشهر الماضي، أعلن مكتب الرئيس اللبناني، ميشال عون، تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لمجاله الجوي وسط تكثيف الاستطلاعات بدون طيار والغارات الوهمية في جميع أنحاء البلاد.

قدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو جوتيريش ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة منذ أيام والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
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