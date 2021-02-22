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أخبار العالم

الإمارات تسجل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "وزارة الصحة تجري 156,430 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وتكشف عن 2,105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و3,355 حالة شفاء و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الإمارات من أقل دول العالم في معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وقدمت نموذجًا عالميًا في التخطيط لمواجهة الجائحة، وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
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