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فن

بالمايو.. إطلالة جريئة لـ فيفي عبده من أمام البحر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة صيفية  جريئة بالمايو من أمام البحر.

وكانت قد نشرت الفنانة فيفي، مقطع فيديو للرد على الشائعات المتداولة من دخولها الإنعاش وارتدائها الحجاب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزة أقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش وحاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بإذن الله هنزلكم رابط اليوتوب والتيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الإنجليزي". 

يذكر أن كانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله أكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد على بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني".

بالمايو.. إطلالة جريئة لـ فيفي عبده من أمام البحر
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