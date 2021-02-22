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أصل الحكاية

السر في أفشة.. لماذا غضب الزملكاوية من مسلسل اللعبة ؟

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:58 م
مسلسل اللعبة
مسلسل اللعبة
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أحمد سالم
شنت جماهير الزمالك هجوما حادا على صُناع مسلسل اللعبة 2 ليفل الوحش واتهموه بالسخرية والاستهزاء من النادي على خلفية خسارة الزمالك التاريخية في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، فيما عُرف بنهائي القرن.

وكان معلق المباراة عصام الشوالي قد قال عبارته الشهيرة "القاضية ممكن" قبل تسديدة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة والتي سكنت شباك محمد أبو جبل حارس الزمالك، لتصبح الجملة عنوانا وصيغة لـ التحفيل بين جماهير الناديين.

وعلى الرغم من زملكاوية بطلي المسلسل شيكو وهشام ماجد، إلا ان الجمهور وجه لهما عتابا وصل إلى حد الهجوم بسبب عبارة "القاضية ممكن" ووصفهما الجمهور بأنهم لم يراعيا شعور جماهير الزمالك.

في احدى اللقطات بالحلقة الرابعة من المسلسل والتي تصدرها شيكو ومحمد ثروت، ظهرت على حائط مقهى خلفي لمشهد التصوير عبارة "القاضية ممكن" مكتوبة باللون الأحمر العريض واضحة تماما للمشاهدين.

فيديو اللقطة تداولته الجماهير بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين أهلاوية ساخرين من بطلي المسلسل أنفسهما، وما بين زملكاوية يكيلون عتابا وهجوما عليهما.

وفسر البعض ظهور العبارة بأنها غير مقصودة، وصادفت موقع التصوير دون عمد أو تدخل من أحد، وأن مخرج المسلسل لم يلحظ وجودها من الأساس لعدم اهتمامه بكرة القدم.

بينما قال آخرون غن صُناع المسلسل ربما يكونوا أرادوا بظهورها الدعابة مع بطل العمل شيكو، والذي يعلن زملكاويته وانتماءه للنادي الأبيض في كل أحاديثه الإعلامية.

يُعرض مسلسل اللعبة على منصة شاهد، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب وميرنا جميل ومحمد ثروت وأحمد فتحي، ومن إخراج معتز التوني.
السر في أفشة.. لماذا غضب الزملكاوية من مسلسل اللعبة ؟
السر في أفشة.. لماذا غضب الزملكاوية من مسلسل اللعبة ؟
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