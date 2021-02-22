من أصل 40 مليون..مفاجآة من الصحة للمواطنين بدءا من اليوم

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مباني فقط وانما تضمن أيضا أطقم طبية وتدريبهم وميكنة وجودة الخدمة المقدمة، وأوضحت أنها تابعت عملية تردد المواطنين بشكل منتظم وحصولهم على الخدمة.





وأشارت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، الي أن اليوم مصر بصدد استقبال جرعات شحنة كبيرة من لقاح سينوفارم الساعة 12 مساء تصل الي مطار القاهرة، وأنه خلال هذا الاسبوع ستحصل مصر على 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والأمصال.





وأوضحت أن هذه الشحنات عند استلامها تدخل المعامل التابعة لوزارة الصحة لفحصها على مدة اسبوعين وتكون 4 تجارب على مدى الاسبوعين، وبعد ذلك يتم الافراج عنها، وبعد ذلك تبدأ في تلقيح كبار السن فوق سن الـ60 وأصحاب الامراض المزمنة، وفقا للتسجيل، وذلك بتأهيل الـ27 محافظة وبنظام موحد.





وأشارت إلي أنه بمجرد وصول تلك الشحنة ستبدأ الدولة في تلقيح المواطنين، وأن الوزارة مختلفة في خطة تطوير الريف المصري، وذلك لأن التطوير لم يشمل المراكز الطبية في القرى فقط وإنما أيضا تطوير المستشفيات وعددها 51 مستشفى في 51 مركزا، مشددة على أنه خلال 3 سنوات ستطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في مدن ومحافظات الجمهورية كلها.



