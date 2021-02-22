ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من أصل 40 مليون..مفاجآة من الصحة للمواطنين بدءا من اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:15 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
Advertisements
فرح علاء الخولي
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مباني فقط وانما تضمن أيضا أطقم طبية وتدريبهم وميكنة وجودة الخدمة المقدمة، وأوضحت أنها تابعت عملية تردد المواطنين بشكل منتظم وحصولهم على الخدمة.

وأشارت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، الي أن اليوم مصر بصدد استقبال جرعات شحنة كبيرة من لقاح سينوفارم  الساعة 12 مساء تصل الي مطار القاهرة، وأنه خلال هذا الاسبوع ستحصل مصر على 8.6 مليون جرعة من أصل 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والأمصال.

وأوضحت أن هذه الشحنات عند استلامها تدخل المعامل التابعة لوزارة الصحة لفحصها على مدة اسبوعين وتكون 4 تجارب على مدى الاسبوعين، وبعد ذلك يتم الافراج عنها، وبعد ذلك تبدأ في تلقيح كبار السن فوق سن الـ60 وأصحاب الامراض المزمنة، وفقا للتسجيل، وذلك بتأهيل الـ27 محافظة وبنظام موحد.

وأشارت إلي أنه بمجرد وصول تلك الشحنة ستبدأ الدولة في تلقيح المواطنين، وأن الوزارة مختلفة في خطة تطوير الريف المصري، وذلك لأن التطوير لم يشمل المراكز الطبية في القرى فقط وإنما أيضا تطوير المستشفيات وعددها 51 مستشفى في 51 مركزا، مشددة على أنه خلال 3 سنوات ستطبق منظومة التأمين الصحي الشامل في مدن ومحافظات الجمهورية كلها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. الحكومة تتعاقد على 30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا

برلماني: لا يوجد لقاح لعلاج كورونا ليس له أعراض جانبية

تعاقد جديد.. وزيرة الصحة تزف بشرى حول لقاح استرازينيكا لعلاج كورونا

وزيرة الصحة: مصر حجزت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

8 ملايين جرعة.. وصول أكبر شحنة لقاحات كورونا إلى مصر خلال أيام

الصحة: استلام 8.6 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا خلال الشهر

ترشيحاتنا

وفاة النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بكورونا

بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

السكان بتنقل ممتلكاتها.. مصادر تنفي تجدد النيران بعقار الدائري

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

الصحف السعودية اليوم.. صحة المملكة: نمر بمرحلة حساسة بسبب كورونا.. والأردن يعلن الدخول في وضع حرج.. واصابات العالم تقترب من 112 مليونا.. ومحاولة اغتيال وزير داخلية الوفاق تربك ليبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور