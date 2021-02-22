بتكلفة 320 مليون جنيه.. وزيرة الصحة تتفقد المبنى الجديد بمستشفى الكرنك بالأقصر..صور

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الأقصر العام، والتى اطلقت عليه اسم "مستشفى الكرنك"، وذلك لمتابعة سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.





ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة.





وتم إنشاء المبنى الجديد بالمستشفى بتكلفة 320 مليون جنيه بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لخدمة أهالي محافظات الصعيد، حيث يضم المبنى 41 سريرًا، و6 غرف عمليات، وقسم رعاية مركزة، وعيادات خارجية.





وحرصت الوزيرة خلال جولتها على مراجعة الملفات الطبية للمرضى بالمستشفى للاطمئنان على تلقيهم أفضل خدمة طبية.





ووجهت الوزيرة الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد، وسرعة توريد الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة لبدء التشغيل، كما وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام.



