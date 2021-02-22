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أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجدد اعتماد شهادة "الإيازا" لجهازي الطيران التمثيلي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:06 م
أكاديمية مصرللطيران
أكاديمية مصرللطيران للتدريب
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أ ش أ
جددت أكاديمية مصرللطيران للتدريب اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني ( EASA) لجهازي الطيران التمثيلي من طرازي B737- 800 NG وB777-200ER.

وأوضحت الشركة القابضة لمصر للطيران - في بيان اليوم الاثنين - أن ذلك استمرارا لنجاحات الشركة القابضة وشركاتها التابعة في اتباع المعايير العالمية في صناعة النقل الجوي وتجديد الشهادات والإعتمادات الدولية المتخصصة في مجال تدريب أنشطة الطيران المدني. 

وأشارت أن التجديد شمل تجديد اعتماد جهاز الطيران التمثيلي لطراز B777-200ER إضافة التحديث الخاص بتدريب الطيارين على الـ UPRT وذلك تماشيا مع أحدث التشريعات المحلية و الدولية.

وأشاد طاقم التفتيش الأوروبي بالحالة الفنية الممتازة لكلا الجهازين.

جدير بالذكر أن أكاديمية مصرللطيران للتدريب تمتلك حاليا 5 أجهزة طيران تمثيلي من طرازات مختلفة لتدريب الطيارين من بينهم أحدث جهاز للطيران التمثيلي لطراز الطائرة إيرباص A320 Neo والتي تعد مصر للطيران أول مشغل لهذا الجهاز في إفريقيا.
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