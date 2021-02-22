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أخبار العالم

العراق يعاني من ضربات كورونا.. وبشرى من وزير الصحة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:57 م
العراق يكافح كورونا
العراق يكافح كورونا
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قسم الخارجي

واصل العراق تصدره لأعلى الإصابات الوبائية في الوطن العربي،  رغم تأكيد الحكومة العراقية على الاجراءات الاحترازية في كل المناسبات.

 

ووفق ماذكرت وسائل إعلام عراقية، فقد رصدت وزارة الصحة 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وإضافة لعدد الإصابات، فقد المواطنون أرواح عزيزةعليهم، بوفاة 23 متأثرين بفيروس كورونا وتعافى 2236 حالة.

 

وبإضافة الأرقام السابقة، يصل العراق إلى إجمالي عدد الاصابات منذ بداية جائحة كورونا 671801 ألف إصابة، و 13295 وفاة، و620745 حالات شفاء، وهو ما يقول إن أغلب الحالات قد تعافت من الوباء.

 

وأمام هجمات كورونا، قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إن وصول الملايين من جرعات لقاح فيروس كورونا سيكون خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الجاري، محذرًا في الوقت ذاته من ارتفاع الإصابات خلال اليومين الماضيين.

 

وكشف التميمي أمرًا بالغ الخطورة يدعو إلى الحذر الكبير، قائلًا إن أكثر من 50% من الإصابات المسجلة بكورونا خلال الأيام الماضية هي من السلالة الجديدة، مضيفًا: "نحذر من ارتفاع الإصابات بالفيروس خلال اليومين الماضيين".

 

وظهرت السلالات الجديدة المتحورة من كورونا في بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وتقول دراسة أمريكية إنه ظهرت في الولايات المتحدة 7 طفرات أخرى للوباء في البلاد، غير إنها ليست منتشرة.

 

وتقول بريطانيا إن لقاحات كورونا عملت مع الإغلاق على خفض منحنى الإصابات والوفيات لديها، وهو ما يقول إن اتباع الاجراءات الاحترازية وعدم التواجد في التجمعات إضافة إلى التطعيمات، ضمانات للوقاية من المرض المعدي.

 

ويعد العراق من ضمن الدول العربية التي أعلنت عن ظهور هذه السلالات المتحورة التي تعد خطرة أكثر من الفيروس الأصلي، كونها أكثر عدوى بنسبة 70%.

 

وأعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي يوم الإثنين الماضي، تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة للفيروس في البلاد.

 

 

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