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أخبار العالم

تطوير مستوى العسكريين.. لبنان وفرنسا يوقعان 3 مشاريع تعاون

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:04 م
لبنان وفرنسا يوقعان
لبنان وفرنسا يوقعان 3 مشاريع تعاون
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قسم الخارجي
استقبل قائد الجيش اللبناني، جوزاف عون، اليوم الاثنين، في مكتبه في اليرزة، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، والملحق العسكري العقيد الركن فابريك شابيل على رأس وفد مرافق، وتمّ توقيع ثلاثة مشاريع في مجالات: القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك.

ووفقا لـ "لبنان24"، عقد العماد عون والسفيرة الفرنسية اجتماعًا مع أعضاء فريق العمل المكلف تنفيذ تمرين حول إدارة الأزمات، باستخدام المشبه التكتي SOULT في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان.

وألقى قائد الجيش كلمة أشاد فيها بالدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني لتطوير قدراته عتادًا وتدريبًا، مشيرًا إلى أن المساعدات المقدَّمة من الجيوش الصديقة تعكس التقدير والثقة في أداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة. وأضاف:" إن المشاريع التي تم توقيعها سيكون لها انعكاسات إيجابية لتطوير مستوى العسكريين في مجالات عديدة".

وختم العماد عون كلمته بشكر الدولة الفرنسية وجيشها الصديق على الدعم والثقة لتطوير القدرات العملانية، مشددًا على أن الجيش سيبقى حامي الاستقرار ومحط ثقة الجميع.
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