ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواجهات نارية لـ بيراميدز .. ننشر قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:58 م
شعار الكاف
شعار الكاف
Advertisements
عمرو الحلوانى

 أقيمت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بالقاهرة  قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية . وجاءت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية كالأتى :

 

المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري و وفاق سطيف الجزائري و أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي و أهلي بنغازي الليبي.

 

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي و  شبيبة القبائل الجزائري و القطن الكاميروني و نابسا ستارز الزامبي.

 

المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز و الصفاقسي التونسي و ساليتاس البوركيني  وجاراف السنغالي.

 

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي و بيراميدز المصري و نكانا الزامبي و الفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

 

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة الأولى يوم 10 مارس المقبل والثانية يوم 17 من الشهر ذاته، والثالثة يوم 4 أبريل المقبل وتلعب الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكونفيدرالية الإفريقية.. منافسات شرسة في دور الـ 32.. وظهور المقاولون وبيراميدز

ترقب مصري| الكاف يجري قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.. اليوم

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

حسام غالي عضو مجلس النواب يسحب قرعة الكونفدرالية

قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه أبيدجان الإيفواري

في بيتنا أسطورة.. الكاف يتغزل في حسام غالي بعد مشاركته بقرعة الكونفدرالية

ترشيحاتنا

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

انهيار الإسماعيلى عرض مستمر فى الدوري .. والإقالة تلاحق يوفيتش

القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة مناطق

السر في أفشة.. لماذا غضب الزملكاوية من مسلسل اللعبة ؟

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور