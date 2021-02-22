مواجهات نارية لـ بيراميدز .. ننشر قرعة مجموعات الكونفدرالية الإفريقية بالكامل

أقيمت اليوم بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بالقاهرة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية . وجاءت قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية كالأتى :

المجموعة الأولى: إنيمبا النيجيري و وفاق سطيف الجزائري و أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي و أهلي بنغازي الليبي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي و شبيبة القبائل الجزائري و القطن الكاميروني و نابسا ستارز الزامبي.

المجموعة الثالثة: الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافولوز و الصفاقسي التونسي و ساليتاس البوركيني وجاراف السنغالي.

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي و بيراميدز المصري و نكانا الزامبي و الفائز من لقاء نامبوجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور المجموعات بإقامة الجولة الأولى يوم 10 مارس المقبل والثانية يوم 17 من الشهر ذاته، والثالثة يوم 4 أبريل المقبل وتلعب الجولة الرابعة يوم 11 من نفس الشهر.