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رياضة

سيراميكا كليوباترا يفاجئ غزل المحلة بـ الهدف الثاني قي كأس مصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أحرز أحمد ياسر ريان نجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف الفريق الثاني في مرمى غزل المحله في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر على استاد حرس الحدود

وجاء الهدف في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني برأسية متقنة بعد خطأ في الرقابة من دفاع المحلة

أحرز رجب عمران نجم فريق سيراميكا كليوباترا، هدف الفريق الأول في مرمى غزل المحله في المباراة المقامة حاليا على استاد حرس الحدود في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وجاء الهدف  في الدقيقه الـ 50 من ركنية نفذها البديل شريف دابو تمر من دفاع المحلة لتصل إلى رأس رجب عمران "ريجا" الذي يسكنها الشباك بأريحية في الزواية القريبة منه.

وكانت أحداث الشوط الأول لـ مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، اليوم الاثنين، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب حرس الحدود. 

وخاض هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: عامر عامر 
خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - فابريس نجاه - سيف تقا
خط الوسط: رجب عمران - ضياء قنديل - محمود نبيل - وينفول كوبينا
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد غنيم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري - شريف دابو - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - أحمد ياسر ريان - مصطفى ميسي. 

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