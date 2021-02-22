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محافظات

صحة قنا تبدأ تفعيل برنامج مشروطية تكافل الصحية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:03 م
الدكتور راجي تاوضروس،
الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا
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يوسف رجب

أعلن الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، البدء في تفعيل برنامج مشروطية تكافل الصحية بجميع الوحدات الصحية وذلك في جميع مراكز المحافظة.


وأوضح تواضروس، أن البرنامج يهدف إلى الاهتمام بضرورة التنشئة السليمة وتنمية أطفال الأسر المستهدفة من مستحقي تكافل بهدف تحسين السلوكيات السليمة الصحية لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأمهات الحوامل والأطفال حديثي وذلك لتحسين معدلات التطعيم والتغذية السليمة وخفض معدلات أمراض سوء التغذية بين الأسر الفقيرة والوفيات بين الأسر المستفيدة من البرنامج.

وطالب تواضروس، المواطنين المنتفعين بمعاش تكافل من أفراد الأسرة، بزيارة الوحدة الصحية أو المركز الصحي لتلقي كافة الخدمات الصحية الطبية بجميع المراكز والوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الطفل التابعة لمديرية الصحة مرة على الأقل كل 3 شهور.


وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقا من تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة تقديم كامل الرعاية الصحية للمقتدرين وغير المقتدرين من المواطنين.


من جانبه أوضح الدكتور جرجس فلي، منسق وحدة البرامج الصحية بمديرية الصحة، أنه يجب على المواطنين المستحقين لمعاش تكافل أن يحمل معه الكتيب الخاص بالمتابعة والمختوم والمعتمد من الوحدة الاجتماعية وقت الزيارة لأماكن تقديم الخدمة الطبية.


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