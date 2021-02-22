جامعة الأزهر تسلم طلاب من أصحاب الهمم دراجات بخارية

سلم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر عددا من الطلاب من أصحاب الهمم دراجات بخارية؛ لمساعدتهم في العملية التعليمية، وتسهيل حرية الحركة لهم في أي وقت من الأوقات، إضافة إلى إدخال السرور على نفوسهم، ورسم البسمة على وجوههم.





وقام رئيس الجامعة بتسليم كل طالب الملف الشخصي الخاص بدراجته.





وعبر رئيس الجامعة عن سعادته برؤية البسمة تعلو وجوه أبنائه الطلاب، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت من الأوقات.





ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تقديم الجامعة كل الدعم لهذه النماذج المتميزة من طلاب جامعة الأزهر، كما قام بتقديم نسخة من القرآن الكريم هديةً لهم، داعيًا لهم بدوام التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية.