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ديني

جامعة الأزهر تسلم طلاب من أصحاب الهمم دراجات بخارية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:59 م
صدى البلد
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محمد شحتة
سلم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر عددا من الطلاب من أصحاب الهمم دراجات بخارية؛ لمساعدتهم في العملية التعليمية، وتسهيل حرية الحركة لهم في أي وقت من الأوقات، إضافة إلى إدخال السرور على نفوسهم، ورسم البسمة على وجوههم.

    وقام رئيس الجامعة بتسليم كل طالب الملف الشخصي الخاص بدراجته. 

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته برؤية البسمة تعلو وجوه أبنائه الطلاب، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لهم في أي وقت من الأوقات. 
    

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تقديم الجامعة كل الدعم لهذه النماذج المتميزة من طلاب جامعة الأزهر، كما قام بتقديم نسخة من القرآن الكريم هديةً لهم، داعيًا لهم بدوام التوفيق والنجاح في حياتهم التعليمية.
    
وفي الختام وجه الطلاب خالص الشكر والتقدير لجامعة الأزهر رئيسًا ونوابًا، كما وجهوا الشكر لعادل بكر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، على تواصله الدائم والمستمر معهم، وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم في أي وقت من الأوقات.
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