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ديني

القومي للمرأة يكرم واعظات الأوقاف المشاركات في قافلة السودان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:17 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد

استقبلت الدكتورة  مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس القومي للمرأة الواعظات المصريات اللائي شاركن في القافلة الدعوية التي توجهت لعدد من الولايات بدولة السودان الشقيقة لتكريمهن .


وأكدت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بالواعظات المصريات اللائي شرَّفن مصر في السودان ، مؤكدة أن هذه القافلة تُعد أول قافلة دعوية نسائية تشارك خارج مصر .

 وأشارت مايا إلى أن الوزيرة فايزة أبو النجا صاحبة الفكرة الأساسية في وجود الواعظات المصريات ، وذلك لدورهن الفاعل وما يمثلنه من أهمية في التوعية والتواصل مع السيدات في جميع المحافظات ، لتعريفهن بأصول الدين الصحيح ، والبعد عن الأفكار المغلوطة ، مؤكدة أن وصولهن إلى خارج مصر شيء عظيم نفخر به جميعا .


كما وجهت رئيسة المجلس كل الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على  هذا الاختيار الموفق لهؤلاء الواعظات المتميزات لتمثيل مصر في الخارج ، متمنية زيادة العدد في المرات القادمة لأنهن يُمثلن القوة الناعمة التي يجب أن نفخر بها.

    

وخلال اللقاء عبرت الواعظات عن خالص شكرهن وتقديرهن لدور ودعم وتشجيع المجلس القومي للمرأة لهن، ومساعدتهن  في الوقوف على أرض قوية صلبة.

وفي نهاية اللقاء كرَّمت الدكتورة مايا مرسي الواعظات تقديرًا لجهودهن.


جدير بالذكر أن قافلة الأوقاف الدعوية تأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان ، والبرامج التي تم إقرارها بواسطة وزيري الأوقاف بالبلدين لتعميق العلاقات ، وإحداث حراك إيجابي على المستوى الدعوي ، وتعزيز الخطاب الوسطي الذي تبنته وزارة الأوقاف.

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