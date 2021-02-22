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فن

يا ترى طلعت حلوة .. أحمد حلمي يسأل جمهوره سؤالا غريبا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:39 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان احمد حلمي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وظهر احمد حلمي وهو يصور نفسه سيلفي وعلق علي الصورة قائلا : " اللي صورني قالي اضحك عشان الصوره تطلع حلوه .. فضحكت .. ياتري طلعت حلوه  " . 

وكشف الإعلامي خيري رمضان، عن عقد جلسات تجمع بين النجم الكبير أحمد حلمي والكاتب عبد الرحيم كمال لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، مفيدا بأنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة وأن الفنان أحمد حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع.

وعلق الإعلامي خيري رمضان، على هذه المعلومة الحصرية التى انفرد بها برنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، قائلا: "ظهور العمل ده خطوة مهمة جدا، وأولا أحمد حلمى رايح سكة تانية.

وهو فنان موهوب وبقاله فترة بيقرأ"، نافيا علمه بطبيعة تجسيد الشخصية فى مسلسل أو فيلم.

وتابع: "لسه مش عارفين شخصية نجيب محفوظ هتبقى فيلم ولا مسلسل ولكن اختيار هذه الشخصية خطوة ستشجع نجوم كتير أننا نجسد شخصيات رموزنا اللى كانت لها قيمة كبيرة"، واعدا بمزيد من التفاصيل الفترة القادمة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى كان فيلم "خيال مآتة" والذى قدمه العام الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وبيومى فؤاد وإخراج خالد مرعى.

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