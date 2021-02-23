ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| ودائع غير المقيمين تتفوق على قروضهم بـ20.1 مليار درهم خلال 2020

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:03 ص
مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي
Advertisements
قسم الاقتصاد
واصلت ودائع غير المقيمين تفوقها على قيمة القروض المقدمة لهم خلال العام 2020 وبمقدار 20.1 مليار درهم ،الأمر الذي يعكس مؤشرا إيجابيا في الجهاز المصرفي الإماراتي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، تقريرا عن مصرف الإمارات المركزي أن الإجمالي التراكمي لودائع غير المقيمين بلغت خلال العام 2020 نحو 202.4 مليار درهم قابلها قروض بقيمة 182.3 مليار درهم.

اقرأ أيضا:

وتشمل قروض غير المقيمين القراض التي تقدمها البنوك العاملة في دولة الإمارات للمؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف للقطاع الحكومي والعام، والقطاع الخاص والشركات والأفراد بالعملات المحلية والأجنبية.

ويعد سوق السوق المحلي من الأسواق الجاذبة في المنطقة لغير المقيمين وذلك نظرا للمميزات الكبيرة المقدمة للعملاء مقارنة مع الذي توفره البنوك في جميع دول المنطقة سواء لشريحة العملاء المقيمين أو غير المقيمين.

وكانت أسعار الفائدة على التسهيلات المالية شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية على مستوى العالم ومن ضمنها السوق الاماراتي مما شكل محفزا إضافيا للعملاء من الافراد والمؤسسات من داخل وخارج الدولة للحصول على احتياجاتهم من التسهيلات المالية.

كما يمكن للمودعين من عملاء البنوك الحصول على عوائد جيدة على أموالهم في بلد يتمتع بالأمن والأمان.

يشار الى أن اجمالي ودائع غير المقيمين شكلت نحو 10.7% تقريبا من اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الإمارات خلال العام 2020 فيما شكلت قروضهم نحو 10.2% من اجمالي قروض الجاز خلال الفترة ذاتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| 600 مليون درهم تسهيلات ائتمانية للمشاريع المتوسطة مع نهاية سبتمبر الماضي

اقتصاد الإمارات..38.2 مليار درهم أموالا جديدة في حساب التوفير خلال 10 أشهر

اقتصاد الإمارات.. 16.3 مليار درهم استثمارات جديدة في الودائع لأكثر من عام خلال 10 أشهر

اقتصاد الإمارات| 2.9 تريليون درهم أصول بنوك أبوظبي ودبي نهاية نوفمبر 2020

اقتصاد الإمارات.. 19.7 مليار درهم تسهيلات البنوك الوطنية لغير المقيمين خلال 11 شهرا

اقتصاد الإمارات .. 79.6 مليار درهم أصول أجنبية جديدة في رصيد البنوك الوطنية خلال 11 شهرا

ترشيحاتنا

الحياة مستحيلة .. فاروق الباز يكشف حقيقة فيديو الأصوات المرعبة على سطح المريخ

4 وحدات إنقاذ لانتشال الغرقى.. 10 وفيات ومصابين في حادث غرق مركب الإسكندرية

تعرف على طلب أحفاد قبائل آل شيروكي الغريب من شركة جيب

الأهلي يتعاقد مع مهاجم سوبر من إفريقيا

متسابق يحطم استوديو بعد خسارته في تحدي للجامعات |شاهد

هطول أمطار غزيرة على الإسكندرية.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور بي إم دبليو الفئة السابعة أثناء اختبارها

قصة بشرى الشيخ الشعراوي لـ تحية كاريوكا بالجنة قبل وفاتها

الوضع يقطع القلب.. القصة الكاملة لغرق 20 شخصا في بحيرة بالإسكندرية .. فيديو