ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات ... 866 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:01 م
دبى
دبى
Advertisements
وكالات
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 866 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 434.19 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 98.26 مليون درهم و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 335.93 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البراحة .

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم .

أقرأ ايضا...غرفة الشارقة تكرم الشركاء الإستراتيجيين والداعمين لحملة "عروض التسوق" في موسمها الثاني



وسجلت الرهون قيمة قدرها 312.29 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 63.38 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 248.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة السبخة بقيمة 63 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 56 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 120.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 39 مليون درهم .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. 708 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. 4.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

اقتصاد الإمارات.. 841 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

اقتصاد الإمارات| 841 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

اقتصاد الإمارات.. 688 مليون درهم قيمة التصرفات العقارية في دبي

اقتصاد الإمارات.. 470 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الصحة تكشف عن مفاجأة شهدها الصعيد في الموجة الثانية من كورونا ..التفاصيل

القرار خلال ساعات.. لوائح الكاف تدعم موقف الزمالك بشأن تأجيل موقعة بطل السنغال

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

وزارة العدل تكشف.. هذا ما يحدث عندما تتقدم بطلب لتسجيل ملكية العقار

رقم هائل.. الداخلية السعودية تكشف إحصائية مخالفات الاحتراز من كورونا

Advertisements

قناة مفتوحة تتحدى بي إن سبورت وتعلن إذاعة مباراتى الأهلي والزمالك بإفريقيا

بعد بيان الداخلية..حبس وغرامة وسحب الرخصة عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لعاصفة القرش.. فيديو

كورونا يلتهم جزءًا من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي بعد 3 أشهر عزلًا

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأسبوع المقبل

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

السكة الحديد تستقبل أول دفعة من العربات المجرية الجديدة غدًا

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

طلب مفاجئ لـ الكاف.. سفيرة مصر تكشف تطورات بعثة الزمالك فى السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خل التفاح لخفض السكر بسرعة لن تتوقعها

خرافة جديدة .. هاني الناظر يوضح حقيقة أن التدخين يمنع الإصابة بـ كورونا

BMW 218 الجديدة و فيات 500 وتويوتا كورولا في مزاد 2 مارس.. تفاصيل و صور