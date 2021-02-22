اقتصاد الإمارات ... 866 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 866 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 434.19 مليون درهم منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 98.26 مليون درهم و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 335.93 مليون درهم .
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .
وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم .
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البراحة .
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم .
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وسجلت الرهون قيمة قدرها 312.29 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 63.38 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 248.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة السبخة بقيمة 63 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 56 مليون درهم .
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 120.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 39 مليون درهم .
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة الحبية الأولى تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .
وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم .
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البراحة .
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم .
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وسجلت الرهون قيمة قدرها 312.29 مليون درهم منها 11 رهن أراض بقيمة 63.38 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 248.91 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة السبخة بقيمة 63 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 56 مليون درهم .
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 120.1 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 75 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الاول بقيمة 39 مليون درهم .