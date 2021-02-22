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حوادث

ضبط أدمن صفحة على فيس بوك يبيع أدوات جنسية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:41 م
فيس بوك
فيس بوك
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مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحوى العديد من الصور لمنتجات بعض الأدوات التى تستخدم فى الأعمال المنافية للآداب، ووجود بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن استعداده لبيع تلك المنتجات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوات الصناعية المنافية للآداب والمهربة والمحظور تداولها داخل البلاد، وبعض الأدوات التى تستخدم فى ممارسة الفجور لراغبيها عن طريق الموقع المشار إليه مقابل مبالغ مالية، وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" – 16 قطعة من الأدوات الصناعية المنافية للآداب).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.
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