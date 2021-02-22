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السفير علي الحفني: تعاون غير مسبوق بين مصر والصين لمواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:38 م
السفير علي الحفني
السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق
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محمود محسن
قال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق إن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس السيسي والرئيس الصينى تعكس تطورات الوضع الحالي، مؤكدا أنه بسبب جائحة كورونا كان هناك تأثير على مستوى الاتصال بين الرؤساء.

وأضاف الحفني خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه كان هناك تعاون بين مصر والصين فى مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تعاون غير مسبوق في مكافحة الفيروس.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك تفكيرا فى أن تكون مصر مركزا إقليميا لتوزيع اللقاحات وأن يكون هناك تعاون بين الجهات الصحية المعنية بالرعاية الصحية ومسألة متابعة الأوبئة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بالتهنئة إلى الرئيس الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة الصينية، مؤكدًا على قوة الدفع الكبيرة التي اكتسبتها العلاقات المصرية الصينية على مدار الأعوام الماضية في إطار شراكة استراتيجية شاملة، وحرص مصر المستمر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين، وإيجاد آفاق جديدة للعلاقات الثنائية، خاصةً فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الصينية، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية، فضلًا عن التعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في التقدم والتنمية.  
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