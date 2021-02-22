السفير علي الحفني: تعاون غير مسبوق بين مصر والصين لمواجهة كورونا.. فيديو

قال السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق إن المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس السيسي والرئيس الصينى تعكس تطورات الوضع الحالي، مؤكدا أنه بسبب جائحة كورونا كان هناك تأثير على مستوى الاتصال بين الرؤساء.





وأضاف الحفني خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنه كان هناك تعاون بين مصر والصين فى مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تعاون غير مسبوق في مكافحة الفيروس.





وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هناك تفكيرا فى أن تكون مصر مركزا إقليميا لتوزيع اللقاحات وأن يكون هناك تعاون بين الجهات الصحية المعنية بالرعاية الصحية ومسألة متابعة الأوبئة.



