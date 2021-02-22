ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المدير الفني: بداية مبشرة لمنتخب الشباب.. وإعطاء فرصة للاعبي دوري المناطق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
يسرى غازى
أكد الكابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، أن معظم اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب في المرحلة الأولى التي انتهت اليوم الاثنين، تركوا انطباعا جيدا، وظهروا بشكل طيب، وهو ما يعد بداية مبشرة.

وأضاف، أنه يتمنى أن يظهر اللاعبين الذي سيشاركون في المرحلة الثانية التي ستنطلق غدا الثلاثاء وحتى يوم الخميس، بشكل جيد، وكذلك الحال بالنسبة لمن سيشاركون في المرحلة الثالثة التي ستقام الأسبوع المقبل، لأن ذلك سيصب في صالح المنتخب.

وأشار المدير الفني لمنتخب الشباب، إلى أن الأسبوع المقبل سيتم منح الفرصة للاعبي دوري المناطق، بالاضافة لبعض اللاعبين من دوري الجمهورية الذين لم يتم تجربتهم في المرحلتين الأولى والثانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤمن سليمان: تدريب منتخب مصر للناشئين مسئولية جبارة

منتخبا الشباب والناشئين يبدآن رحلة التجهيز غدًا بالمسحات الطبية

منتخبا الشباب والناشئين يبدٱن مسحات كورونا اليوم

منتخب 2006 يستدعى 8 لاعبين من الإسماعيلي بمعسكر فبراير

الجبلاية تجري مسحات منتخب 2003 استعدادا للمعسكر المفتوح .. صور

غدا.. انطلاق معسكر منتخبي الشباب والناشئين لمدة ٥ أيام

ترشيحاتنا

الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا

نجم الإسماعيلي: مكانش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا ..فيديو وصور

شاهد.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم

الكاف يرفض تأجيل مباراة الزمالك وبطل السنغال رسميا

غرامة 1500 جنيه لأصحاب التوك توك.. ونائب لمسئول التنمية المحلية:"بطاردوهم علشان غلابة"

تبسيط الإجراءات.. العدل تصدر بيانا عن اللغط الدائر بشأن تسجيل العقارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ ألف عام .. حكاية شارع المعز قلب القاهرة

هاني الناظر يحذر من عادات تعرضك لـ كورونا

من الألماس.. سعر خيالي لخاتم خطبة ميجان ماركل