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أخبار العالم

خامنئي يلوح بإمكانية صنع السلاح النووي في إيران

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:21 م
علي خامنئي
علي خامنئي
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محمد عثمان
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أنه لا يستطيع أحد منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية إذا أرادت.

وقال خامنئي خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة في حسينية الخميني: "لن يستطيع أحد منع إيران من الحصول على سلاح نووي إذا أرادت ذلك لكننا لا نسعى لامتلاكه"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتعهد خامنئي بألا ترضخ إيران للضغوط الخارجية، مشددا على أن إيران بإمكانها تخصيب اليورانيوم حتى بمستوى 60%.

وأعرب المرشد الإيراني عن دعمه قرار البرلمان الرافض لاتفاق حكومة الرئيس حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن استمرار تففتيش المنشآت النووية.

ودعا خامنئي البرلمان والحكومة الإيرانية إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون.

وشدد المرشد الإيراني على ضرورة حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".

جاء ذلك بعد تصويت البرلمان الإيراني بالأغلبية لصالح إبلاغ القضاء برفض  ​الحكومة الإيرانية​ تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، أنه ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة و​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، وإلا سنقدم الرئيس ​حسن روحاني​ للمحاكمة.
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