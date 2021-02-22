السيسي يوجه ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس.. وبرلمانيون: تهدف لـ تحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية ومواجهة تداعيات كورونا

برلمانية: قانون الجمارك الجديد جاء لتقليل زمن الإفراج الجمركي

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برلمانى: الموانئ الحديثة تعزز الفوائد والعوائد الاقتصادية لقناة السويس







اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".





ووجه الرئيس ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، و إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، والذي يضم عددًا من الموانئ الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر على أعلى مستوى، خاصةً بالعين السخنة وشرق بورسعيد وبرنيس.

وأكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء لمتابعة أداء العمل فى قناة السويس وأداء المنطقة الاقتصادية داخل القناة والتعرف على كيفية استمرار المشروعات وجذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة.

وقال البرلمان، إن الهدف منه تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا.





وأشادت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن بلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، و إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة.





وقالت "الكسان"، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء لمتابعة أداء العمل فى قناة السويس وأداء المنطقة الاقتصادية داخل القناة والتعرف على كيفية استمرار المشروعات وجذب استثمارات جديدة الفترة المقبلة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس قدم دعما للمصريين فى جميع الاتجاهات الفترة الماضية وأبرزها مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف، متابعة ما يتم الان على ارض الواقع وعود وعد بها الرئيس للمواطن و تترجم على أرض الواقع".





وقالت إنه خلال الفترة الماضية قام البرلمان بإصدار قانون الجمارك الجديد بهدف تقليل الافراج الجمركى، متابعة "الوقت الذى كان يتم الإفراج عنه في السابق عن البضائع وغيرها كان يستغرق أيام ولكن الآن خلال ساعات الأمر الذى يحسن تصنيف مصر عالميا مما يؤدى الى جذب الاستثمارات".





ومن جانبه، قال عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، إن قناة السويس شهدت خلال السنوات الماضية، عمليات تطوير وتحديث مستمرة للمجرى ولكافة خدماتها وتم حفر قناة السويس الجديدة بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، باعتبارها المشروع القومي الأول العملاق الذي انجز خلال السنوات الماضية، لزيادة موارد القناة واجتذاب سفن عملاقة تمر عبر مجرى القناة.





وأضاف "أبو عايشة"، في تصريحات، أنه في ظل الظروف المستجدة عالميا وتداعيات كورونا، صدرت توجيهات من الرئيس السيسي، ببلورة سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف الاقتصادية العالمية، وتحقق التوازن بين الحفاظ على معدلات الحركة الملاحية بالقناة والتأثير الناجم عن تداعيات جائحة كورونا، توجيهات في محلها تماما وفي توقيتاتها وتحافظ على قناة السويس كمصدر رئيسي للدخل القومي للبلاد وتعظم إيراداتها.





وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن توجيهات السيسي تضمنت العمل على إدماج عناصر خدمية جاذبة للسفن العابرة، بالتكامل مع النطاق الجغرافي للقناة الآخذ في التطور التنموي، ويضم عددًا من الموانئ الحديثة يعزز الفوائد والعوائد الاقتصادية للقناة.





وأشار إلى أن قناة السويس، نالت اهتماما رئاسيا واسعا خلال السنوات الماضية وهو ما انعكس على كل نشاطاتها بالربحية والنجاح.



