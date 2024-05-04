نصائح ضرورية لاستخدام ماء الورد خلال فصل الصيف| تفاصيل

ماء الورد هو تونر رائع ويمكنك استخدامه كل يوم، وأفضل ما في ماء الورد هو أنه يمكن استخدامه على البشرة الدهنية، أو البشرة الجافة، أو أنواع البشرة المختلطة، دون أي آثار ضارة.

ولماء الورد فوائد أخرى عديدة للوجه، وقد أثبت استخدامه منذ آلاف السنين ذلك، للحصول على هذه الفوائد، ينبغي للمرء فقط استخدام ماء الورد الخالي من السموم.

أسباب استخدام ماء الورد في الصيف:

1. يعزز الترطيب: يمكنك تجديد الرطوبة في بشرتك في الصيف باستخدام ماء الورد، وهو مرطب طبيعي.

ويمكن للمركبات الطبيعية الموجودة في ماء الورد، مثل زيت الورد، أن تساعد على تهدئة البشرة الجافة وتهدئة التهيج، كما أنه يساعد على ربط الرطوبة بالجلد، ما يساعد على إبقاء الجلد رطبًا لفترة أطول.

2. فتح المسام: يمكن أن يساعد استخدام ماء الورد في تخفيف الاحتقان وإزالة الشوائب من المسام عندما تصبح مسدودة بالبقايا والسموم اليومية.

ماء الورد هو مادة قابضة طبيعية، ما يعني أنه يمكن أن يساعد في تضييق المسام وتقليل مظهرها، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والتخلص من البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور.

3. قد يمنع ظهور حب الشباب بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية الذين لا يستطيعون اختيار مستحضرات التجميل المختلفة، فإن ماء الورد هو الخيار الأنسب، فهو يزيل الزيوت من الوجه، بينما يمنع نمو البكتيريا، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على حب الشباب.

4. وصفة ماء الورد محلية الصنع المكونات بتلات الورد الطازجة الماء المغلي وعاء مكعبات الثلج.

طريقة التحضير: أولا وقبل كل شيء، اشطفي بتلات الورد الطازجة جيدا، ضعيها في قدر عميق واسكبي عليها الماء حتى تغمر البتلات بالكامل.

قومي بتغطية الوعاء واتركيه حتى يغلي. بعد 5 دقائق، اقلبي الغطاء العلوي وضعي مكعبات الثلج فيه. ثم اتركيه على نار خفيفة لمدة 30-35 دقيقة، بمجرد أن يتحول لون بتلات الورد إلى اللون الأبيض، يمكنك إطفاء النار، دعيه يبرد. بعد ذلك، يمكنك سكبه وتخزينه في زجاجة صغيرة لاستخدامه حسب متطلباتك.

المصدر: boldsky