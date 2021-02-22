آداب القاهرة تعلن موعد الامتحانات وانطلاق الترم الثاني.. رئيس قسم الصدر بـ قصر العيني يقدم نصائح للطلاب أثناء الامتحانات.. ويكشف حقيقة عبورنا الموجة الثانية لكورونا

- آداب القاهرة تكشف عن شكل وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

- رئيس قسم الصدر بـ قصر العيني يقدم نصائح للطلاب أثناء الامتحانات

- د إيهاب الشيحي: لن ندخل في موجة ثالثة نهاية الشهر المقبل إذا التزمنا بالإجراءات









أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات المصرية، حيث تستعد الجامعات لإجرائها اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري، وفقًا للقرارات المتخذة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، وفيما يلي نستعرض كيفية انعقاد الامتحانات بآداب القاهرة، وموعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني وكيفية الدراسة به.





وكشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن شكل ونظام الحضور بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك توقيت انطلاقه بالكلية.





وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه بناءًا على توجيهات مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء مباشرة من امتحانات الفصل الدراسي الأول .





وأوضح "كامل" أنه من المقرر البدء في الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم 19 من شهر مارس المقبل ، حيث سيتم الانتهاء من الامتحانات يوم 18 من نفس الشهر .





وأشار إلى أنه سيتم البدء في الفصل الدراسي الثاني عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول بيوم ، لاستغلال الوقت وطرح مقررات الفصل الدراسي الثاني للطلاب والبدء في تدريسها لهم مباشرة .





كما أن نظام الحضور وتلقي المقررات الدراسية سيكون وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة ، كما هو الحال بالفصل الدراسي الأول ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة ، واستغلال الإمكانات التكنولوجية وإتاحتها للطلاب .





كان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة أوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية اعتبارا من يوم 27 من شهر فبراير الجاري ، على أن يتم الانتهاء منها يوم 18 من شهر مارس المقبل .





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وأوضح أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" في مقر الكلية بحيث يكون هناك من 20-25 سؤالًا إختيار من متعدد أو مع ضع علامه صح أو علامة خطأ ، وتكون مدة الامتحان ساعة واحدة .





وأكد "كامل" على متابعة الكلية لتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، ومدى التزام جميع الطلاب بها ، مع وجود الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والاطمئنان على صحتهم قبل دخولهم لمقر الكلية .





كما أنه سيتم منع أي طالب من دخول الكلية دون ارتداء الكمامة ، ويكون الدخول من بوابات التعقيم الالكتروني ، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وعزل أي طالب يشتبه بإصابته بكورونا ، وتحويله على مستشفى الطلبة وإجراء الفحوصات اللازمة عليه.





من جانبه ، قال الدكتور إيهاب الشيحي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بالقصر العيني، إنه من المتوقع عبورنا من الموجة الثانية والانتهاء منها، مع زيادة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي ومراعاة التهوية الجيدة للاماكن التي يتواجد بها أكثر من شخص ، سيتم انحسار الاعداد والاستمرار في انخفاضها .





وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه يجب على جميع الطلاب التمسك بارتداء الكمامات وعدم اللجوء للتجمعات الطلابية مع وجود مسافة لا تقل عن متر بين كل طالب والآخر ، وتهوية قاعات الامتحانات ، والاستمرار في عمل التعقيمات لهذه القاعات وأماكن تردد الطلاب.





وأوضح ، أنه بالنسبة للقاحات الطبية ، فجميع اللقاحات تقريبا تحقق نفس النتائج ، كما أن نتيجتها قريبة من بعضها البعض ، فليس هناك فرق كبير بينهم من ناحية الفاعلية، كما أن الاعراض الجانبية الخاصة بهم بسيطة وليست مؤثرة بشكل كبير على متلقي هذا اللقاح ، لافتًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد مفاضلة بين اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا" من حيث فاعليتها وقوة لقاح أكثر من الاخر.





وأوضح "الشيحي" أن جميع هذه الأعراض تكون واحدة لجميع الفئات العمرية من حيث التأثير ، فلا تؤثر هذه اللقاحات على فئة عمرية أكثر من الاخرى ، لافتا إلى أن الاهم من اللقاحات هو استمرارية الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة وتطبيقها بكل صرامة .





ونوه إلى أنه في حال الاستمرار في تطبيق هذه الاجراءات الاحترازية والتمسك بها سنشهد انخفاض دائم وملحوظ في أعداد الإصابات وعدم دخولنا في موجة ثالثة نهاية الشهر القادم كما يتوقع البعض ، حيث إن هناك الكثير من الناس تركوا هذه الاجراءات بمجرد انخفاض الاعداد خلال الفترة الماضية .