كمامة تقتل كورونا.. تعرف على 4 براءات اختراع بجامعة سوهاج لمكافحة الفيروس

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، أنه تسلم تقرير مفصل من الدكتور أسامة رشاد، وكيل كلية الطب البشري ورئيس الفريق البحثي الذي يضم الدكتور هاني محمود مدرس العيون بالمستشفى الجامعي، والدكتور المعتزبالله حسن، استاذ مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم ومدير وحدة التايكو.





والدكتور مصطفى ابو زاهر مدرس مساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم، والطالب احمد اسامة بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، عن تسجيل الفريق لعدد 4 براءات اختراع في اطار جهودها لمواجهة والوقاية من فيروس كورونا.





ونعرض لكم في السطور التالية نبذة عن تلك الاختراعات، بعد تسجيلها في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





الابتكار الأول: كمامة طبية معالجة ضد الميكروبات، حيث تم معالجة الطبقة الرابعة من الكمامة الطبية بمادة ثبتت فاعليتها لقتل فيروس كورونا و هي مفيدة للشخص السلم حيث عندما يقابل الفيروس الطبقة المعالجة يتم القضاء عليه و اذا كان الشخص حاملًا للفيروس أو مريضا تعمل الطبقة على قتل الفيروس قبل خروجه مع نفس المصاب او الرذاذ وهنا يطور فائدة الكمامة من مجرد حماية ميكانيكيه ضد الفيروس لحماية ميكانيكيه أكبر بالاضافه لحماية بيولوجيه مما رفع كثيرا من فاعليتها.









الابتكار الثاني: صابونة طبية معالجة ضد الميكروبات، وهى صابونة مضاف إليها مواد فعالة للقضاء بنسبة 100% على فيروس كورونا المستجد معالجة بتقنية، النانوتكنولوجى لزادة الفاعلية ولتقليل المده اللازمة للقضاء عل الفيروس عند استخدام الصابون.





الابتكار الثالث: ساعة ذكية لقياس درجة الحرارة، تعمل من خلال شريحة الكترونية لقياس درجة حرارة الشخص وإيصالها إلى تطبيق ذكى كما يمكنها قياس درجة حرارة المحيطين لكشف الأشخاص ذوى الحرارة المرتفعة حيث تعتبر ارتفاع درجة الحرارة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



