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مرأة

أعراض عدم التركيز وأهم أسبابه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:16 م
اعراض عدم التركيز
اعراض عدم التركيز واهم اسبابه
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اسماء محمد
يتسبب عدم التركيز في مشاكل عديدة للإنسان منها عدم القدرة على القيام بمهام المنزل وتراجع المستوى المهنى والدراسي للطلاب.

نعرض لكم فيما يلي أبرز الأعراض التى تؤكد أنك تعانى من حالة عدم التركيز، وذلك وفقا لما ذكره موقع "healthline".

أعراض عدم القدرة على التركيز
تؤثر عدم القدرة على التركيز من شخص لآخر، تتضمن بعض الأعراض التي قد تواجهها ما يلي:

عدم القدرة على تذكر الأشياء التي حدثت منذ وقت قصير
صعوبة في الجلوس
صعوبة في التفكير بوضوح
فقدان الأشياء بشكل متكرر أو صعوبة تذكر مكان الأشياء
عدم القدرة على اتخاذ القرارات
عدم القدرة على أداء المهام المعقدة
تفتقر إلى الطاقة الجسدية أو العقلية للتركيز
ارتكاب أخطاء مهملة

قد تلاحظ أنه من الصعب التركيز في أوقات معينة من اليوم أو في أماكن معينة. قد يعلق الآخرون بأنك تبدو مشتتًا. قد تفوتك المواعيد أو الاجتماعات بسبب نقص التركيز.

أسباب عدم القدرة على التركيز
قد يكون عدم القدرة على التركيز نتيجة للإصابة بحالة صحية مزمنة مثل: 
اضطراب تعاطي الكحول
اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)
متلازمة التعب المزمن
ارتجاج في المخ
متلازمة كوشينج
مرض عقلي
الصرع
الأرق
اضطراب اكتئابي حاد
الاضطرابات النفسية ، مثل الفصام
متلازمة تململ الساق
تشمل التغييرات في نمط الحياة التي تؤثر على تركيزك ما يلي:
قلة النوم
جوع
القلق
الإجهاد الزائد
عدم القدرة على التركيز هو أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية.. اتصل بطبيبك أو الصيدلي لتحديد ما إذا كانت أدويتك قد تؤثر على تركيزك، لا تتوقف عن تناول أي أدوية ما لم يخبرك طبيبك بذلك.
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