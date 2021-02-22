الري: غرامة 10 آلاف جنيه على إلقاء القمامة في المجاري المائية .. فيديو

قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري إنه جار متابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بمحافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبى الترع والمصارف.



وأضاف غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن هناك مجهودا يبذل من المحليات والمحافظات لمتابعة المجاري المائية مؤكدا أنه يتم العمل على حل المشكلة والعمل على توفير أماكن لإلقاء المخلفات بدلا من إلقائها في المياه.





وتابع المتحدث بأسم وزارة الري أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون البيئة فى هذا الشأن ومنها غرامة مالية علي إلقاء القمامة بالمجاري المائية تصل إلى ١٠ آلاف جنيه والإحالة للنيابة العامة للتحقيق.



