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مستشار الرئيس يوضح تداعيات إصابة وائل الإبراشي بكورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:12 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وأكد تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" هناك تحسن كبير في حالة الإعلامي وائل الإبراشي".

وأردف مستشار الرئيس :" الإعلامي وائل الإبراشي تداعيات المرض عنده ظهرت في الجهاز التنفسي لكنه في تحسن وباذن الله يقوم بالسلامة".

وأشار تاج الدين إلى أن مدة العزل المثالية للمصابين بكورونا داخل المنزل هي 14 يوما، منوها إلى أن بروتكول علاج كورونا يختلف من دولة لأخري حسبما تكون الأعراض.
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