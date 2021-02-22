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توك شو

لا داعي للقلق.. بروتوكول جديد لعلاج مصابي كورونا.. ومستشار الرئيس يكشف التفاصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه من المتوقع استقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني خلال الساعات المقبلة.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "سيتم تحديث بروتوكول علاج كورونا الجديد خلال أيام، وهو ليس تغييرا جذريا".

وتابع "بروتوكولات العلاج تختلف حسب الأعراض من دولة لأخرى، ولا داعي لقلق المواطنين من هذا الأمر".

وأوضح "بروتوكول علاج كورونا يتضمن شقا علاجيا للفيروس، ووقائيًا، وآخر لعلاج مضاعفات المرض، مطالبا المواطنين بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية".

وأكد أنه "في حالة إصابة المريض بالتهاب رئوي أو ارتفاع في درجات الحرارة يختلف العلاج من شخص لآخر حسب الأعراض، لذلك قد يتناول مريض مضادًا حيويًا متخلفًا عن مريض آخر".

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