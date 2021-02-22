5 علامات على احتباس الماء في الجسم وطرق التعامل معه

علامات على احتباس الماء فى الجسم إليك طرق التعامل معه وفقا لموقع في برايت سايد ونصائح لمساعدتك على البقاء بصحة جيدة.





تورم الساقين والكاحلين





استلق مع رفع قدميك عدة مرات في اليوم. خذ قسطًا من الراحة واذهب للمشي بين الحين والآخر. ارتدِ أحذية مريحة لتحمى نفسك من احتباس السوائل فى الجسم قد تعاني من الألم والشعور "بثقل الساقين"فقط





احتباس الماء في منطقة البطن





إذا كانت تلك الحالة قبل الحيض ، يجب أن تزول بعد يومين. ولكن إذا كان مرتبطًا بأدويتك ، يمكنك استشارة طبيبك. يجب عليك أيضًا الذهاب إلى الطبيب إذا كان بطنك المنتفخ مصحوبًا بألم أو أعراض أخرى غير سارة.





تورم الساقين والبطن





إذا ظهرت هذه الأعراض بدون سبب واضح ، فاستشر طبيبك. قد تكون هذه ، جنبًا إلى جنب مع تورم الساقين والبطن ، إشارة إلى أنك تعاني من مشاكل في القلب فقط استشر طبيبك واتبع التعليمات التي تحصل عليها منه و تحقق من صحتك بانتظام وقلل من كمية الملح في نظامك الغذائي.









تورم الوجه (خاصة منطقة العين)





تزول هذه الحالة بشكل طبيعي بعد مرور بعض الوقت. لتجنب ذلك ، قلل من كمية الملح والمواد الحافظة في نظامك الغذائي.





تورم وألم في الساقين





قد تكون هذه أعراض مشاكل في الوريد. لسبب ما ، لا تعمل عروقك بالطريقة التي ينبغي أن تعمل بها أو يمكن أن يكون لديك جلطة دموية فقط استشر طبيبك. قد تحتاج إلى البدء في تناول الأدوية أو حتى إجراء عملية جراحية و اسمح لساقيك بالراحة الكافية.







