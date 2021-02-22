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السجيني يوجه رسالة لوزراء البيئة والتنمية المحلية والإسكان .. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:15 م
السجيني
السجيني
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إبراهيم القادري
قال النائب احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، إن مجلس النواب السابق حل العديد من المشاكل الخاصة بالشأن المحلي، منوها إلى أنه يريد توجيه رسالة الى وزراء البيئة والتنمية المحلية والإسكان وهي اننا نحتاج  استجابة فورية للطلبات التي يتم تقديمها من اللجان النوعية في البرلمان.

وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور ": "المواطنون لا يشعرون بشيء على ارض الواقع"، لافتا إلى أن المواطن الذى لا تحل مشاكله من قبل النواب لا يثق بهم بعد ذلك، مؤكدا ان هناك جدية كبيرة جدا في التعاون بين السلطتين لتنفيذ المشاريع على أرض الواقع .

واوضح السجيني ، أن أعضاء البلمان دائما يحرصون على عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لمناقشة مجريات الامور على ارض الواقع وهذا لم يكن يحدث في الفترات السابقة .
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